Сили спецоперацій показали один день з життя своїх воїнів

Сили спецоперацій показали один день з життя своїх воїнів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177586-syly-specoperaciy-pokazaly-odyn-den-z-jyttya-svoyih-voyiniv-video.html

8 гру 2022, 16:28 999

Ракурс