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Сили спецоперацій показали один день з життя своїх воїнів
Сили спецоперацій показали один день з життя своїх воїнів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177586-syly-specoperaciy-pokazaly-odyn-den-z-jyttya-svoyih-voyiniv-video.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу своїх операторів. Відео оприлюднив 8 грудня Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Нагадаємо, ССО — окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.
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