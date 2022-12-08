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Ракурс
Десантно-штурмовые войска испепелили позиции рф у Бахмута

Десантно-штурмовые войска испепелили позиции рф у Бахмута (ВИДЕО)

8 дек 2022, 22:55
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Військовослужбовці з 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, знищили живу силу противника в районі міста Бахмут, в Донецькій області. Нагадаємо, що там нині точаться важкі бої.





Після успішного вогневого ураження, в даному районі живої сили окупантів більше не було помічено. Працюємо далі, — зауважив командир мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, що 71-ша бригада була створена у 2022 році. Підрозділи 71-ї бригади були помічені у вересні на початковому етапі наступальної операції на Харківщині. В жовтні воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗСУ, в той момент вони виконували бойові завдання на Донеччині.

Источник: Ракурс


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