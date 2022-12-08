Десантно-штурмові війська спопелили позиції рф біля Бахмута (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177604-desantno-shturmovi-viyska-spopelyly-pozyciyi-rf-bilya-bahmuta-video.html

Ракурс

Військовослужбовці з 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, знищили живу силу противника в районі міста Бахмут, в Донецькій області. Нагадаємо, що там нині точаться важкі бої.

Після успішного вогневого ураження, в даному районі живої сили окупантів більше не було помічено. Працюємо далі, — зауважив командир мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, що 71-ша бригада була створена у 2022 році. Підрозділи 71-ї бригади були помічені у вересні на початковому етапі наступальної операції на Харківщині. В жовтні воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗСУ, в той момент вони виконували бойові завдання на Донеччині.