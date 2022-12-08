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Воины ВСУ за 10 минут приземлили два дрона россиян
Воины ВСУ за 10 минут приземлили два дрона россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177607-voiny-vsu-za-10-minut-prizemlili-dva-drona-rossiyan-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України показали, як працює на полі бою антидронова рушниця. За 10 хвилин українським воїнам вдалося приземлити два ворожих квадрокоптери.
За допомогою антидронової рушниці захисники України перехопили й приземлили ворожі безпілотники квадрокоптери. Фрагменти успішної боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.
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