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Ракурс
Воїни ЗСУ за 10 хвилин приземлили два дрони росіян

Воїни ЗСУ за 10 хвилин приземлили два дрони росіян (ВІДЕО)

8 гру 2022, 22:21
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Військовослужбовці Збройних сил України показали, як працює на полі бою антидронова рушниця. За 10 хвилин українським воїнам вдалося приземлити два ворожих квадрокоптери.





За допомогою антидронової рушниці захисники України перехопили й приземлили ворожі безпілотники квадрокоптери. Фрагменти успішної боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.

Джерело: Ракурс


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