Воїни ЗСУ за 10 хвилин приземлили два дрони росіян

https://racurs.ua/ua/n177607-voyiny-zsu-za-10-hvylyn-pryzemlyly-dva-drony-rosiyan-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України показали, як працює на полі бою антидронова рушниця. За 10 хвилин українським воїнам вдалося приземлити два ворожих квадрокоптери.

За допомогою антидронової рушниці захисники України перехопили й приземлили ворожі безпілотники квадрокоптери. Фрагменти успішної боротьби з ворожими дронами бійці опублікували у соцмережі.