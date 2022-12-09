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Как охраняет небо на юге Украины, показала бригада Воздушных сил

Как охраняет небо на юге Украины, показала бригада Воздушных сил (ВИДЕО)

9 дек 2022, 09:42
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201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика, яка входить до складу військ протиповітряної оборони Повітряних сил України, показала, як охороняє небо в південних областях.





Бригада імені гетьмана Пилипа Орлика структурно належить до Повітряного командування «Південь» й впродовж масованих ракетних ударів росії успішно збивала ракети ворога. Про це 9 грудня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Источник: Ракурс


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