Как охраняет небо на юге Украины, показала бригада Воздушных сил

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Ракурс

201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика, яка входить до складу військ протиповітряної оборони Повітряних сил України, показала, як охороняє небо в південних областях.

Бригада імені гетьмана Пилипа Орлика структурно належить до Повітряного командування «Південь» й впродовж масованих ракетних ударів росії успішно збивала ракети ворога. Про це 9 грудня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.