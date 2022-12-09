Як охороняє небо на півдні України, показала бригада Повітряних сил (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177612-yak-ohoronyaie-nebo-na-pivdni-ukrayiny-pokazala-brygada-povitryanyh-syl-video.html

Ракурс

201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика, яка входить до складу військ протиповітряної оборони Повітряних сил України, показала, як охороняє небо в південних областях.

Бригада імені гетьмана Пилипа Орлика структурно належить до Повітряного командування «Південь» й впродовж масованих ракетних ударів росії успішно збивала ракети ворога. Про це 9 грудня повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.