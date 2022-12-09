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Какие трофеи находят ВСУ, зачищая зимние позиции россиян
Какие трофеи находят ВСУ, зачищая зимние позиции россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177625-kakie-trofei-nahodyat-vsu-zachischaya-zimnie-pozicii-rossiyan-video.htmlРакурс
Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня оприлюднило відеозапис, на якому військовослужбовці ЗСУ зачищали позиції росіян та обстежували територію.
Захисники України намагалися знайти зброю, яка стане в нагоді під час бойових дій.
«Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ». Правильно, де ТТ, чувак? — каже один з українських військових.
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