Какие трофеи находят ВСУ, зачищая зимние позиции россиян

https://racurs.ua/n177625-kakie-trofei-nahodyat-vsu-zachischaya-zimnie-pozicii-rossiyan-video.html

Ракурс

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня оприлюднило відеозапис, на якому військовослужбовці ЗСУ зачищали позиції росіян та обстежували територію.

Захисники України намагалися знайти зброю, яка стане в нагоді під час бойових дій.