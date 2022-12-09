Ракурсhttps://racurs.ua/
Які трофеї знаходять ЗСУ, зачищаючи зимові позиції росіян
Які трофеї знаходять ЗСУ, зачищаючи зимові позиції росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177625-yaki-trofeyi-znahodyat-zsu-zachyschauchy-zymovi-pozyciyi-rosiyan-video.htmlРакурс
Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня оприлюднило відеозапис, на якому військовослужбовці ЗСУ зачищали позиції росіян та обстежували територію.
Захисники України намагалися знайти зброю, яка стане в нагоді під час бойових дій.
«Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ». Правильно, де ТТ, чувак? — каже один з українських військових.
.