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Ракурс
Які трофеї знаходять ЗСУ, зачищаючи зимові позиції росіян

Які трофеї знаходять ЗСУ, зачищаючи зимові позиції росіян (ВІДЕО)

9 гру 2022, 13:10
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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 9 грудня оприлюднило відеозапис, на якому військовослужбовці ЗСУ зачищали позиції росіян та обстежували територію.





Захисники України намагалися знайти зброю, яка стане в нагоді під час бойових дій.

«Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ». Правильно, де ТТ, чувак? — каже один з українських військових.

Джерело: Ракурс


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