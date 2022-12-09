Московский патриархат в Украине запретят – комитет Рады рекомендовал соответствующий законопроект

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Ракурс

Україна стала на крок ближчою до заборони Московського патріархату в Україні.

9 грудня парламентський комітет гуманітарної політики на своєму засіданні рекомендував Раді підтримати законопроект № 8221.

Про це у соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроект має назву «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» і передбачає фактичну заборону Московського патріархату в Україні.

Його подала в парламент фракція «Європейської солідарності».

Зокрема у законопроекті передбачається:

заборона дільність РПЦ та організацій, які входять до її структури, чи визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях;

розірвання договорів з нии оренди на всі Лаври, церкви тощо.

Нещодавно українці зібрали 25 тис. підписів під петицією, яка теж закликала якнайшвидше розглянути цей законопроект та повернути українські лаври.

«Ракурс» повідомляв, що ректору духовної семінарії московського патріархату міста Почаїв повідомлено про підозру. Він поширював антиукраїнські наративи, також в нього було знайдено прокремлівську літературу.

Крім того, суд відправив під нічний арешт єпископа УПЦ МП Іосафа за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в росії релігійних організацій.