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Пентагон опубликовал список вооружений из нового пакета помощи Украине
Пентагон опубликовал список вооружений из нового пакета помощи Украинеhttps://racurs.ua/n177643-pentagon-opublikoval-spisok-voorujeniy-iz-novogo-paketa-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США.
У повідомленні Міноборони США йдеться про таку допомогу:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- обладнання для боротьби з дронами;
- засоби ППО;
- позашляховики HMMWV;
- машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
- приблизно 150 генераторів;
- польове спорядження.
Білий дім раніше опублікував доручення меморандуму президента держсекретареві з дозволом на вилучення майна на цю суму зі складів міністерства оборони та передачу Україні.
Напередодні джерела AP і Reuter писали про засоби боротьби з безпілотниками, а також про боєприпаси для HIMARS і ствольну артилерію, генератори та автомобілі Humvee.
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