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Ракурс
Пентагон опубликовал список вооружений из нового пакета помощи Украине

Пентагон опубликовал список вооружений из нового пакета помощи Украине

9 дек 2022, 20:30
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Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США.





У повідомленні Міноборони США йдеться про таку допомогу:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • обладнання для боротьби з дронами;
  • засоби ППО;
  • позашляховики HMMWV;
  • машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
  • приблизно 150 генераторів;
  • польове спорядження.

Білий дім раніше опублікував доручення меморандуму президента держсекретареві з дозволом на вилучення майна на цю суму зі складів міністерства оборони та передачу Україні.

Напередодні джерела AP і Reuter писали про засоби боротьби з безпілотниками, а також про боєприпаси для HIMARS і ствольну артилерію, генератори та автомобілі Humvee.

Источник: Ракурс


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