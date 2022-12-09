Пентагон опубликовал список вооружений из нового пакета помощи Украине

https://racurs.ua/n177643-pentagon-opublikoval-spisok-voorujeniy-iz-novogo-paketa-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США.

У повідомленні Міноборони США йдеться про таку допомогу:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

обладнання для боротьби з дронами;

засоби ППО;

позашляховики HMMWV;

машини швидкої допомоги і медичне обладнання;

приблизно 150 генераторів;

польове спорядження.

Білий дім раніше опублікував доручення меморандуму президента держсекретареві з дозволом на вилучення майна на цю суму зі складів міністерства оборони та передачу Україні.

Напередодні джерела AP і Reuter писали про засоби боротьби з безпілотниками, а також про боєприпаси для HIMARS і ствольну артилерію, генератори та автомобілі Humvee.