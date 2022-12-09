Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Пентагон опублікував список озброєнь з нового пакету допомоги Україні
Пентагон опублікував список озброєнь з нового пакету допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n177643-pentagon-opublikuvav-spysok-ozbroien-z-novogo-paketu-dopomogy-ukrayini.htmlРакурс
Пентагон опублікував список озброєнь, які отримає Україна в межах оголошеного сьогодні пакета допомоги від США.
У повідомленні Міноборони США йдеться про таку допомогу:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- обладнання для боротьби з дронами;
- засоби ППО;
- позашляховики HMMWV;
- машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
- приблизно 150 генераторів;
- польове спорядження.
Білий дім раніше опублікував доручення меморандуму президента держсекретареві з дозволом на вилучення майна на цю суму зі складів міністерства оборони та передачу Україні.
Напередодні джерела AP і Reuter писали про засоби боротьби з безпілотниками, а також про боєприпаси для HIMARS і ствольну артилерію, генератори та автомобілі Humvee.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...