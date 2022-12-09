У Байдена оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на 275 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n177638-u-baydena-ogolosyly-pro-novyy-paket-dopomogy-zsu-na-275-mln-dolariv.html

Ракурс

Білий дім офіційно оголосив про надання Україні нового пакету оборонної допомоги на 275 млн дол.

На сайті раніше було опубліковано відповідне доручення президента США Джо Байдена.

Інформацію про новий пакет військової допомоги Україні тепер офіційно підтвердив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, техніка, що поставляється, посилить українську ППО, в тому числі її можливості боротьби проти дронів.

Пакет допомоги, за даними Reuters, включатиме:

ракети до систем HIMARS;

155-мм боєприпаси;

автомобілі HMMWV;

генератори.

Нагадаємо, росія 9 грудня скликає Радбез ООН — буде жалітися на постачання західної зброї Україні.