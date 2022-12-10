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Российские обстрелы Херсона привели к обесточиванию города. Фото: Укринформ

Российские обстрелы Херсона привели к обесточиванию города — ОВА

10 дек 2022, 11:20
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Вибухи у Херсоні гримлять у суботу вранці, 10 грудня. Через російські обстріли частина міста залишилася без світла.





Вночі та вранці російські окупанти знову обстрілювали обласний центр. Через пошкодження ліній електроживлення знову електропостачання зникло в центрі міста, Шуменському мікрорайоні та селищі Степанівка. Загалом без світла залишилися 2 тис. 549 абонентів. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

Зазначається, що ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.

У регіональних ДТЕК також повідомили, що екстрені відключення світла застосовані у Дніпропетровській та Одеській областях. У цих регіонах зараз не діють графіки стабілізаційних відключень, бо в областях є необхідність збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.

Нагадаємо, 9 грудня голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься упродовж всієї зими. Через російські обстріли майже 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані».

Источник: Ракурс


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