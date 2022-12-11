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Ракурс
Путину придется тратить на армию в 2023 году каждый третий рубль бюджета России

путину придется тратить на армию в 2023 году каждый третий рубль бюджета россии

11 дек 2022, 11:17
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Розвідка британського Міноборони вивчила новий федеральний бюджет Росії, підписаний 5 грудня президентом володимиром путіним.





На потреби військових, спецслужб та поліції у 2023 році виділяється 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це суттєве зростання порівняно з минулим роком та приблизно 30% всього бюджету, зазначають аналітики британського міноборони у щоденному ранковому зведенні у неділю.

Вони також вважають видаткову та прибуткову частини бюджету надмірно оптимістичними, і вважають, що навантаження на невійськові частини бюджету, ймовірно, суттєво посилиться, щоб роздобути кошти на продовження української кампанії.

Источник: Ракурс


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