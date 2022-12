путину придется тратить на армию в 2023 году каждый третий рубль бюджета россии

Розвідка британського Міноборони вивчила новий федеральний бюджет Росії, підписаний 5 грудня президентом володимиром путіним.

На потреби військових, спецслужб та поліції у 2023 році виділяється 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це суттєве зростання порівняно з минулим роком та приблизно 30% всього бюджету, зазначають аналітики британського міноборони у щоденному ранковому зведенні у неділю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GQkyvi03uo



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/rcawU7e3qT