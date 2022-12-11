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Путину придется тратить на армию в 2023 году каждый третий рубль бюджета России
путину придется тратить на армию в 2023 году каждый третий рубль бюджета россииhttps://racurs.ua/n177688-putinu-pridetsya-tratit-na-armiu-v-2023-godu-kajdyy-tretiy-rubl-budjeta-rossii.htmlРакурс
Розвідка британського Міноборони вивчила новий федеральний бюджет Росії, підписаний 5 грудня президентом володимиром путіним.
На потреби військових, спецслужб та поліції у 2023 році виділяється 9 трлн рублів (143 млрд доларів). Це суттєве зростання порівняно з минулим роком та приблизно 30% всього бюджету, зазначають аналітики британського міноборони у щоденному ранковому зведенні у неділю.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 December 2022— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 11, 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GQkyvi03uo
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/rcawU7e3qT
Вони також вважають видаткову та прибуткову частини бюджету надмірно оптимістичними, і вважають, що навантаження на невійськові частини бюджету, ймовірно, суттєво посилиться, щоб роздобути кошти на продовження української кампанії.
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