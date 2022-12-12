Российские захватчики потеряли уже более 94 тыс. человек, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n177717-620-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 94 тис. 760 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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