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620 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177717-620-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 94 тис. 760 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 966 танків;
- 5 тис. 928 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 929 одиниць артилерійських систем;
- 397 одиниць РСЗВ;
- 211 одиниць засобів ППО;
- 281 літак;
- 264 гелікоптери;
- 1 тис. 617 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 592 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 544 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 169 одиниць спеціальної техніки.
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