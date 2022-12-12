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Російські загарбники втратили вже понад 94 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ

620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

12 гру 2022, 10:18
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 94 тис. 760 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.





Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 966 танків;
  • 5 тис. 928 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 929 одиниць артилерійських систем;
  • 397 одиниць РСЗВ;
  • 211 одиниць засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 тис. 617 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 592 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 544 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 169 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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