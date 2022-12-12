Последствия попадания в место расположения оккупантов в Сватово, скриншот видео

https://racurs.ua/n177718-vsu-popali-v-zdanie-s-okkupantami-v-svatovo-video.html

Ракурс

Захисники України влучили у місце дислокації російських загарбників у місті Сватовому Луганської області.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, у будівлі, ймовірно, розміщувалися так звані «вагнерівці» — російські найманці.

Про кількість втрат ворога наразі не повідомляється. На опублікованих відео можна побачити, що будівля, де перебували загарбники, зруйнована, а з-під її завалів дістають вбитих та поранених.

Нагадаємо, українські військові нещодавно завдали потужного удару по місцю розташування рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі.