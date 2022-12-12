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Последствия попадания в место расположения оккупантов в Сватово, скриншот видео

ВСУ попали в здание с оккупантами в Сватово (ВИДЕО)

12 дек 2022, 10:45
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Захисники України влучили у місце дислокації російських загарбників у місті Сватовому Луганської області.





Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, у будівлі, ймовірно, розміщувалися так звані «вагнерівці» — російські найманці.

Про кількість втрат ворога наразі не повідомляється. На опублікованих відео можна побачити, що будівля, де перебували загарбники, зруйнована, а з-під її завалів дістають вбитих та поранених.

Нагадаємо, українські військові нещодавно завдали потужного удару по місцю розташування рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Источник: Ракурс


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