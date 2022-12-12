Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки влучання в місце розташування окупантів у Сватовому, скріншот відео

ЗСУ влучили в будівлю з окупантами у Сватовому (ВІДЕО)

12 гру 2022, 10:45
999

Захисники України влучили у місце дислокації російських загарбників у місті Сватовому Луганської області.





Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, у будівлі, ймовірно, розміщувалися так звані «вагнерівці» — російські найманці.

Про кількість втрат ворога наразі не повідомляється. На опублікованих відео можна побачити, що будівля, де перебували загарбники, зруйнована, а з-під її завалів дістають вбитих та поранених.

Нагадаємо, українські військові нещодавно завдали потужного удару по місцю розташування рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів