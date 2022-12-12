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Наслідки влучання в місце розташування окупантів у Сватовому, скріншот відео
ЗСУ влучили в будівлю з окупантами у Сватовому (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177718-zsu-vluchyly-v-budivlu-z-okupantamy-u-svatovomu-video.htmlРакурс
Захисники України влучили у місце дислокації російських загарбників у місті Сватовому Луганської області.
Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
Зазначається, у будівлі, ймовірно, розміщувалися так звані «вагнерівці» — російські найманці.
Про кількість втрат ворога наразі не повідомляється. На опублікованих відео можна побачити, що будівля, де перебували загарбники, зруйнована, а з-під її завалів дістають вбитих та поранених.
Нагадаємо, українські військові нещодавно завдали потужного удару по місцю розташування рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі.
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