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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура

Рашисты снова обстреляли Херсон, погибла женщина (ФОТО)

12 дек 2022, 13:44
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Рашисти сьогодні, 12 грудня, знову обстріляли Херсон та передмістя обласного центру.





В результаті обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Крім того, від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

Обстріл, за попередніми даними, здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 6 грудня рашисти обстріляли водоканал Херсона, в результаті загинув працівник підприємства.

Источник: Ракурс


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