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Россия активно применяет против Украины беспилотники иранского производства, фото: «Вільне радіо»

Эффективные против «шахидов» средства ПВО назвали в Воздушных силах

12 дек 2022, 14:47
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росія для завдання ударів по Україні активно застосовує дрони-камікадзе. Їх найчастіше запускають у нічний час — в такий спосіб ворог намагається уникнути влучання в них засобами, які потребують візуальної прив’язки до цілі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.





Тож у нічний час найефективнішою зброєю для збиття дронів є ті засоби ППО, які мають свої радари, радіолокаційні станції й здатні виявляти та знищувати цілі.

Це, перш за все, зенітні ракетні комплекси, які є основою всього повітряного щита: Бук-М1, С-300 та інші, — наголошує Ігнат. —  Також зокрема ефективно працюють по цих цілях і засоби, які надали наші партнери: Gepard, IRIS-T…

Водночас вдень проти дронів-камікадзе можуть застосовуватися і крупнокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя, додав він.

Источник: Ракурс


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