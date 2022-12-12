Эффективные против «шахидов» средства ПВО назвали в Воздушных силах

Россия активно применяет против Украины беспилотники иранского производства, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/n177725-effektivnye-protiv-shahidov-sredstva-pvo-nazvali-v-vozdushnyh-silah.html

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росія для завдання ударів по Україні активно застосовує дрони-камікадзе. Їх найчастіше запускають у нічний час — в такий спосіб ворог намагається уникнути влучання в них засобами, які потребують візуальної прив’язки до цілі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Тож у нічний час найефективнішою зброєю для збиття дронів є ті засоби ППО, які мають свої радари, радіолокаційні станції й здатні виявляти та знищувати цілі.

Це, перш за все, зенітні ракетні комплекси, які є основою всього повітряного щита: Бук-М1, С-300 та інші, — наголошує Ігнат. — Також зокрема ефективно працюють по цих цілях і засоби, які надали наші партнери: Gepard, IRIS-T…

Водночас вдень проти дронів-камікадзе можуть застосовуватися і крупнокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя, додав він.