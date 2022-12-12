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Ракурс
В сети опубликовали видео залпа РСЗО HIMARS

В сети опубликовали видео залпа РСЗО HIMARS

12 дек 2022, 21:19
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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ HIMARS.





Бійці захоплено спостерігають за виходом ракет РСЗВ і бойовою роботою установки.

Нагадаємо, 10−11 грудня вибухи неодноразово лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомляв про ураження кількох важливих цілей.

Крім того, традиційно «прилетіло» окупантам і в Кадіївці, яка за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Источник: Ракурс


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