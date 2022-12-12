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В сети опубликовали видео залпа РСЗО HIMARS
В сети опубликовали видео залпа РСЗО HIMARShttps://racurs.ua/n177744-v-seti-opublikovali-video-zalpa-rszo-himars.htmlРакурс
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ HIMARS.
Бійці захоплено спостерігають за виходом ракет РСЗВ і бойовою роботою установки.
Нагадаємо, 10−11 грудня вибухи неодноразово лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомляв про ураження кількох важливих цілей.
Крім того, традиційно «прилетіло» окупантам і в Кадіївці, яка за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
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