Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В мережі опублікували відео залпу РСЗВ HIMARS
В мережі опублікували відео залпу РСЗВ HIMARShttps://racurs.ua/ua/n177744-v-mereji-opublikuvaly-video-zalpu-rszv-himars.htmlРакурс
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ HIMARS.
Бійці захоплено спостерігають за виходом ракет РСЗВ і бойовою роботою установки.
Нагадаємо, 10−11 грудня вибухи неодноразово лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомляв про ураження кількох важливих цілей.
Крім того, традиційно «прилетіло» окупантам і в Кадіївці, яка за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...