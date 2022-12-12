В мережі опублікували відео залпу РСЗВ HIMARS

https://racurs.ua/ua/n177744-v-mereji-opublikuvaly-video-zalpu-rszv-himars.html

Ракурс

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ HIMARS.

Бійці захоплено спостерігають за виходом ракет РСЗВ і бойовою роботою установки.

Нагадаємо, 10−11 грудня вибухи неодноразово лунали в тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомляв про ураження кількох важливих цілей.

Крім того, традиційно «прилетіло» окупантам і в Кадіївці, яка за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.