Паніка серед окупантів - ЗСУ вдарили по трьох важливих об’єктах армії рф у Мелітополі

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Збройні сили України минулих вихідних завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону «Єдині новини» 12 грудня сказав, що загарбники панікують, бо серед військових рф — десятки вбитих і щонайменше 200 поранених.

Всього на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищено понад 10 ворожих військових баз.

Найрезультативнішими на Мелітопольщині стали вихідні:

у суботу знищено блок-пост з особовим складом рашистів у Новобогданівці;

«постраждала» і радіолокаційна станція окупантів поблизу Семенівки;

у неділю ліквідовано дві бази московитів — захоплені окупантами школа у селі Майське та підприємство у Пологах.

Але найгарячіше цього тижня було у Мелітополі.

Увечері суботи, 10 грудня, було надто гучно в готельно-ресторанному комплексі, де жив підрозділ ФСБ і відпочивали військові-осетинці.

Ключовим є те, що будівля знаходиться у нижній частині міста поруч з топ-базами військової техніки, особового складу та адміністрацій окупантів. Тож «надійне» ППО рашистів виявилося дірявим.

ЗСУ в Мелітополі «мінуснули» співробітників фсб рф.

Це був спецпідрозділ ФСБ, який відповідає за ведення баз даних, аналітики. Це були програмісти, які надавали інформацію для подальшого терору нашого цивільного населення. Крім того, це місце облюбували осетини. Тут вони відпочивали, їли, мешкали. Десятки швидких звідти виїжджали, — прокоментував Федоров.

Щодо Новобогданівки, то цей населений пункт — важливий логістичний залізничний вузол, через який йде перекидання військової техніки. Також було знищено російську радіолокаційну станцію.

За словами мелітопольського мера, безповоротні втрати російських сил склали десятки людей, ще близько 200 осіб отримали поранення. Частину з них госпіталізували у Мелітополі, частину вивезли до Криму.

Федоров також розповів, що від неділі російські війська займаються перекиданням своїх військових угруповань, щоб намагатися сховати їх, проте про всі ці переміщення українському командуванню відомо.