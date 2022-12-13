Взрывы прогремели в россии. Фото:

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Брянська область російської федерації вночі 13 грудня опинилася під обстрілами.

Зокрема, прильоти були у місті клинці. Місцеві жителів повідомили про обстріл зі сторони України. Ймовірно, обстрілювалася російська військова частина. Про це 13 грудня повідомила російська служба «Радіо Свобода».

А за інформацією BBC, у клинцях дислокується мотострілецький полк. Це місто розташоване недалеко від кордону з Чернігівською областю України.

Крім того, повідомляють про вибух у селищі климово брянської області. Відомо, що там розташований військовий аеродром.

У російських Telegram-каналах пишуть, що в одному з місць прильотів знаходилася стоянка техніки міністерства оборони росії.

Відстань для HIMARS військових об'єктів в клинцях і климово брянської області, як бачите, цілком собі реальні (дальність стрільби ракет HIMARS, нагадаю, до 84 км), спасибі великим кремлівським геостратегам, що злили Чернігівську область, — йдеться в одному з пропагандистських Telegram-каналів.

Офіційно вибухи на території рф міноборони країни-агресора не коментувало. У кремлі, як завжди, вдалися до тактики замовчування втрат.

Нагадаємо, Збройні сили України минулих вихідних завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Джерела: «Радіо Свобода», BBC