Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: Валентин Резниченко

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Дніпропетровська область 13 грудня опинилася під обстрілами російської артилерії.

Ворог здійснив сім обстрілів та випустив понад 50 снарядів по містах та селах Нікопольського району. З РСЗВ «Град» та важкої артилерії були обстріляні Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька бригади. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, у Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу, але рятувальники уже загасили її.

У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 приватних будинків і господарських споруд, електромережі. Крім того, ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку. А в Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти обстріляли Херсон, а під вогонь потрапив мікрорайон Херсонського бавовняного комбінату на південному сході міста. Влада заявляла про п’ятьох постраждалих та двох загиблих.