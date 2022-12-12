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Російські військові обстріляли один з житлових районів Херсона
Рашисти вдарили з артилерії по житловому району Херсона, є загиблі і поранені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177735-rashysty-vdaryly-z-artyleriyi-po-jytlovomu-rayonu-hersona-ie-zagybli-i-poraneni-video.htmlРакурс
Херсон удень 12 грудня знову потрапив під масований обстріл з боку росії — під вогонь потрапив мікрорайон Херсонського бавовняного комбінату (ХБК) на південному сході міста.
Голова обласної херсонської адміністрації Ярослав Янушевич сказав, що нНаразі відомо про 7 постраждалих, двоє з них — загинули.
Бригади швидкої допомоги разом із Червоним Хрестом також прямують до мікрорайону Острів на південному заході міста, — написав Янушевич на своїй сторінці у Фейсбук.
Кількість постраждалих у мікрорайоні Острів наразі невідома, додав він і закликав жителів Херсона негайно прямувати в укриття під час звуків вибухів.
Внаслідок артилерійського удару росіян сьогодні пошкоджені будинки у мікрорайоні Таврійському, автівки на парковці та газогін.
Рашисти підло вбивають мирних херсонців. На землі — сліди крові та купи битого скла. Люди показують, що сталося, коли до їх квартир завітав руській мір, — зазначив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Рашисти продовжують тероризувати звільнені населені пункти Херсонщини. Ворог знову обстріляв й медичні заклади Херсона. Ворожі снаряди поцілили в одну з міських лікарень Херсона. Пошкоджено будівлю поліклініки.
Також ворог атакував ще один медичний заклад. Через російські обстріли у будівлі вибито вікна.
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