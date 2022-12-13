москва ответила на предложение Зеленского вывести войска. Фото:

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Ракурс

Влада країни-агресора російської федерації відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського вивести окупаційні війська з української території на Різдво.

Можливість виведення своїх військ з тимчасово окупованих територій у кремлі відкидають. Про це 13 грудня заявив прес-секретаря російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передають російські ЗМІ.

Про те, що росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови, — заявив він.

За словами пєскова, українській стороні нібито «необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час». Він зазначив, що на у країни-агресора «з'явилися нові суб'єкти» внаслідок незаконних референдумів. Саме тому, що «без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе».

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський на саміті «Групи семи» запропонував росії вивести свої війська на Різдво. Лідер українців вважає, що відповідь з москви точно покаже, чого саме хоче російська сторона — миру чи війни.

Глава держави нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, час, коли «нормальні люди думають про мир, а не про агресію».