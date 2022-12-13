Ракурсhttps://racurs.ua/
москва відповіла на пропозицію Зеленського вивести війська. Фото:
Агресор відповів на пропозицію Зеленського вивести війська рф з України на Різдвоhttps://racurs.ua/ua/n177767-agresor-vidpoviv-na-propozyciu-zelenskogo-vyvesty-viyska-rf-z-ukrayiny-na-rizdvo.htmlРакурс
Влада країни-агресора російської федерації відреагувала на пропозицію президента України Володимира Зеленського вивести окупаційні війська з української території на Різдво.
Можливість виведення своїх військ з тимчасово окупованих територій у кремлі відкидають. Про це 13 грудня заявив прес-секретаря російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передають російські ЗМІ.
Про те, що росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови, — заявив він.
За словами пєскова, українській стороні нібито «необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час». Він зазначив, що на у країни-агресора «з'явилися нові суб'єкти» внаслідок незаконних референдумів. Саме тому, що «без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе».
Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський на саміті «Групи семи» запропонував росії вивести свої війська на Різдво. Лідер українців вважає, що відповідь з москви точно покаже, чого саме хоче російська сторона — миру чи війни.
Глава держави нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, час, коли «нормальні люди думають про мир, а не про агресію».
.