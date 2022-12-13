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Ракурс
Дрон прилетел – Генштаб опубликовал инструкцию, как россиянам сдаться в плен БПЛА

Дрон прилетел — Генштаб опубликовал инструкцию, как россиянам сдаться в плен БПЛА

13 дек 2022, 16:22
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Генеральний штаб ЗСУ запропонував російським військовим здаватися в полон безпілотникам.





Відповідну відеоінструкцію розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

Передбачається, що російський військовий, який бажає здатися в полон, спочатку повідомить про це координаційний штаб «Хочу жити» і отримає координати та час прибуття дрона.

При появі безпілотника охочий здатися в полон має підтвердити свої наміри, піднявши руки вбік та вгору, після чого слідувати за дроном до місця зустрічі з українськими військовими.

Використання безпілотника, вважають у Генштабі ЗСУ, зробить процедуру здачі в полон безпечнішою.

Источник: Ракурс


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