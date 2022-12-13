Дрон прилетів - Генштаб опублікував інструкцію, як росіянам здатися в полон БПЛА

https://racurs.ua/ua/n177772-dron-pryletiv-genshtab-opublikuvav-instrukciu-yak-rosiyanam-zdatysya-v-polon-bpla.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ запропонував російським військовим здаватися в полон безпілотникам.

Відповідну відеоінструкцію розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

Передбачається, що російський військовий, який бажає здатися в полон, спочатку повідомить про це координаційний штаб «Хочу жити» і отримає координати та час прибуття дрона.

При появі безпілотника охочий здатися в полон має підтвердити свої наміри, піднявши руки вбік та вгору, після чого слідувати за дроном до місця зустрічі з українськими військовими.

Використання безпілотника, вважають у Генштабі ЗСУ, зробить процедуру здачі в полон безпечнішою.