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Ракурс
Дрон прилетів - Генштаб опублікував інструкцію, як росіянам здатися в полон БПЛА

Дрон прилетів — Генштаб опублікував інструкцію, як росіянам здатися в полон БПЛА

13 гру 2022, 16:22
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Генеральний штаб ЗСУ запропонував російським військовим здаватися в полон безпілотникам.





Відповідну відеоінструкцію розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

Передбачається, що російський військовий, який бажає здатися в полон, спочатку повідомить про це координаційний штаб «Хочу жити» і отримає координати та час прибуття дрона.

При появі безпілотника охочий здатися в полон має підтвердити свої наміри, піднявши руки вбік та вгору, після чого слідувати за дроном до місця зустрічі з українськими військовими.

Використання безпілотника, вважають у Генштабі ЗСУ, зробить процедуру здачі в полон безпечнішою.

Джерело: Ракурс


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