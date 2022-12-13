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Дрон прилетів - Генштаб опублікував інструкцію, як росіянам здатися в полон БПЛА
Дрон прилетів — Генштаб опублікував інструкцію, як росіянам здатися в полон БПЛАhttps://racurs.ua/ua/n177772-dron-pryletiv-genshtab-opublikuvav-instrukciu-yak-rosiyanam-zdatysya-v-polon-bpla.htmlРакурс
Генеральний штаб ЗСУ запропонував російським військовим здаватися в полон безпілотникам.
Відповідну відеоінструкцію розміщено на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбук.
Передбачається, що російський військовий, який бажає здатися в полон, спочатку повідомить про це координаційний штаб «Хочу жити» і отримає координати та час прибуття дрона.
При появі безпілотника охочий здатися в полон має підтвердити свої наміри, піднявши руки вбік та вгору, після чого слідувати за дроном до місця зустрічі з українськими військовими.
Використання безпілотника, вважають у Генштабі ЗСУ, зробить процедуру здачі в полон безпечнішою.
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