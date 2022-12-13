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россия хочет восстановиться для нового наступления — Кулеба назвал термины
россия хочет восстановиться для нового наступления — Кулеба назвал терминыhttps://racurs.ua/n177779-rossiya-hochet-vosstanovitsya-dlya-novogo-nastupleniya-kuleba-nazval-terminy.htmlРакурс
росія хоче відновити спроможності для великого наступу до кінця січня-лютого.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це те, що намагається зробити росія, тоді як Україна робить все можливе, щоб цьому завадити, повідомляє «Укрінформ».
Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників та рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію і просунутися глибше в Україну, — додав глава української дипломатії на брифінгу для закордонних ЗМІ 13 грудня.
Міністр в інтерв’ю TF1 Info також натякнув на французькі танки в Україні.
Україна сьогодні — це як велика дивізія генерала Леклерка. Його дивізія складалася з французів, які прагнули звільнити країну, під умілим лідерством — його та Шарля де Голля. Але дивізія була озброєна західними — американськими й британськими — танками, артилерією та іншим озброєнням. І як колись американська й британська зброя допомогли французам звільнити свою країну, так зараз західна зброя — і французька теж — допомагає нам. А якщо одного дня українські військові будуть просуватися, звільняючи українські території, на танках «Леклерк», наданих Францією (танк французького виробництва, названий на честь Леклерка) — така паралель стане ще більш помітною та історичною, — сказав Кулеба.
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