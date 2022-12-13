росія хоче відновитися для нового наступу - Кулеба назвав терміни

https://racurs.ua/ua/n177779-rosiya-hoche-vidnovytysya-dlya-novogo-nastupu-kuleba-nazvav-terminy.html

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росія хоче відновити спроможності для великого наступу до кінця січня-лютого.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це те, що намагається зробити росія, тоді як Україна робить все можливе, щоб цьому завадити, повідомляє «Укрінформ».

Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників та рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію і просунутися глибше в Україну, — додав глава української дипломатії на брифінгу для закордонних ЗМІ 13 грудня.

Міністр в інтерв’ю TF1 Info також натякнув на французькі танки в Україні.