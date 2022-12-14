Потери рф достигли 96 тысяч солдат и почти три тысячи танков - Генштаб

https://racurs.ua/n177795-poteri-rf-dostigli-96-tysyach-soldat-i-pochti-tri-tysyachi-tankov-genshtab.html

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Загальні бойові втрати росії з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали 96 тис. солдатів. За добу Збройні сили України знищили ще 740 представників особового складу армії воєнних злочинців рф.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбук.

Також станом на 14 грудня українські захисники Сил оборони знищили:

2 тис. 970 (+4 од.) ворожих танків;

5 тис. 937 (+7 од.) бойових броньованих машин;

4 тис. 562 (+13 од.) автомобільної техніки та автоцистерн;

171 (+1 од.) спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці 14 грудня над Києвом сили протиповітряної оборони збили 13 дронів-камікадзе.