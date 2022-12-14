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Ракурс
Втрати рф сягнули 96 тисяч солдатів і майже три тисячі танків — Генштаб

Втрати рф сягнули 96 тисяч солдатів і майже три тисячі танків — Генштаб

14 гру 2022, 10:40
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Загальні бойові втрати росії з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно склали 96 тис. солдатів. За добу Збройні сили України знищили ще 740 представників особового складу армії воєнних злочинців рф.





Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбук.

Також станом на 14 грудня українські захисники Сил оборони знищили:

  • 2 тис. 970 (+4 од.) ворожих танків;

  • 5 тис. 937 (+7 од.) бойових броньованих машин;

  • 4 тис. 562 (+13 од.) автомобільної техніки та автоцистерн;

  • 171 (+1 од.) спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці 14 грудня над Києвом сили протиповітряної оборони збили 13 дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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