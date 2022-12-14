Втрати рф сягнули 96 тисяч солдатів і майже три тисячі танків — Генштаб

Втрати рф сягнули 96 тисяч солдатів і майже три тисячі танків — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n177795-vtraty-rf-syagnuly-96-tysyach-soldativ-i-mayje-try-tysyachi-tankiv-genshtab.html

14 гру 2022, 10:40 999

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