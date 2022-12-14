Количество погибших за время российского вторжения спортсменов назвал Зеленский

От действий России погибли уже более 180 украинских спортсменов, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/n177816-kolichestvo-pogibshih-za-vremya-rossiyskogo-vtorjeniya-sportsmenov-nazval-zelenskiy.html

Ракурс

Жертвами повномасштабного російського вторгнення з лютого стали 184 українські спортсмени.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Зеленський наголошує, що росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів, — наголосив він.

Також Зеленський закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України.