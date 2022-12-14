Количество погибших за время российского вторжения спортсменов назвал Зеленский

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От действий России погибли уже более 180 украинских спортсменов, фото: «Волинь-нова»
Количество погибших за время российского вторжения спортсменов назвал Зеленскийhttps://racurs.ua/n177816-kolichestvo-pogibshih-za-vremya-rossiyskogo-vtorjeniya-sportsmenov-nazval-zelenskiy.htmlРакурс
Жертвами повномасштабного російського вторгнення з лютого стали 184 українські спортсмени.
Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.
Зеленський наголошує, що росія використовує спорт із пропагандистською метою.
Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів, — наголосив він.
Також Зеленський закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України.
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