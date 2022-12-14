Кількість загиблих за час російського вторгнення спортсменів назвав Зеленський

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Від дій росії загинули вже понад 180 українських спортсменів, фото: «Волинь-нова»
Кількість загиблих за час російського вторгнення спортсменів назвав Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n177816-kilkist-zagyblyh-za-chas-rosiyskogo-vtorgnennya-sportsmeniv-nazvav-zelenskyy.htmlРакурс
Жертвами повномасштабного російського вторгнення з лютого стали 184 українські спортсмени.
Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.
Зеленський наголошує, що росія використовує спорт із пропагандистською метою.
Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів, — наголосив він.
Також Зеленський закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...