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Ракурс
Від дій росії загинули вже понад 180 українських спортсменів, фото: «Волинь-нова»

Кількість загиблих за час російського вторгнення спортсменів назвав Зеленський

14 гру 2022, 20:32
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Жертвами повномасштабного російського вторгнення з лютого стали 184 українські спортсмени.





Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Зеленський наголошує, що росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів, — наголосив він.

Також Зеленський закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України.

Джерело: Ракурс


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