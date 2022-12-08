Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Вже понад 440 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора
443 дитини стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177578-443-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 443 дитини, ще 855 дітей були поранені.
Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 426;
- Харківській області — 267;
- Київській області — 117;
- Запорізькій області — 78;
- Миколаївській області — 77;
- Херсонській області — 70;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 65;
- Дніпропетровській області — 33.
Зокрема, встановлені такі факти:
- 6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом села Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку;
- 3 грудня через ракетний обстріл російськими військами Бахмута Донецької області отримав поранення чотирирічний хлопчик.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...