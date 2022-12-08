Вже понад 440 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n177578-443-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.html

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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 443 дитини, ще 855 дітей були поранені.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 426;

Харківській області — 267;

Київській області — 117;

Запорізькій області — 78;

Миколаївській області — 77;

Херсонській області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 65;

Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, встановлені такі факти:

6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом села Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку;

3 грудня через ракетний обстріл російськими військами Бахмута Донецької області отримав поранення чотирирічний хлопчик.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.