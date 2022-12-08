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Вже понад 440 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора

443 дитини стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)

8 гру 2022, 09:56
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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 443 дитини, ще 855 дітей були поранені.





Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 426;
  • Харківській області — 267;
  • Київській області — 117;
  • Запорізькій області — 78;
  • Миколаївській області — 77;
  • Херсонській області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 65;
  • Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, встановлені такі факти:

  • 6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом села Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку;
  • 3 грудня через ракетний обстріл російськими військами Бахмута Донецької області отримав поранення чотирирічний хлопчик.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджені вже 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

Вже понад 440 дітей стали жертвами російської агресії, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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