Российские паспорта и пропуска оккупантов обнаружила СБУ в епархиях УПЦ МП (ФОТО)https://racurs.ua/n177819-rossiyskie-pasporta-i-propuska-okkupantov-obnarujila-sbu-v-eparhiyah-upc-mp-foto.htmlРакурс
СБУ разом з поліцією та Нацгвардією завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.
В результаті були виявлені російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Також було виявлено склади з прокремлівською літературою, зокрема авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.
У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність, — наголошують в СБУ.
Крім того:
- під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф;
- в єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф»;
- на території церков у Закарпатській області виявили прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів»;
- встановлено, що на Закарпатті місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- на території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в рф. Перевіряється його можлива причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора;
- у Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.
Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій, — наголошують в СБУ й додають, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання.