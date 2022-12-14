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Ракурс
СБУ провела контррозвідувальні на низці об’єктів УПЦ МП, фото: СБУ

Російські паспорти та перепустки окупантів виявила СБУ в єпархіях УПЦ МП (ФОТО)

14 гру 2022, 21:46
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СБУ разом з поліцією та Нацгвардією завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.





В результаті були виявлені російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Також було виявлено склади з прокремлівською літературою, зокрема авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна.

У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність, — наголошують в СБУ.

Крім того:

  • під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф;
  • в єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф»;
  • на території церков у Закарпатській області виявили прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів»;
  • встановлено, що на Закарпатті місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • на території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в рф. Перевіряється його можлива причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора;
  • у Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій, — наголошують в СБУ й додають, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання.

СБУ провела контррозвідувальні на низці об’єктів УПЦ МП, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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