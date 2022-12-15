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Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову. Фото:

Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения (ФОТО)

15 дек 2022, 16:17
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Російські загарбники знову обстріляли Харків.





У четвер, 15 грудня, обласний центр зазнав ракетного удару. Попередньо встановлено, що ворог бив ракетами із зенітного комплексу С-300. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

За його інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському районі. Вибухами пошкоджені складські приміщення.

Станом на 15.19 постраждалих не було. Детальнішу інформацію очільник області пообіцяв повідомити згодом.

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 15 грудня російські загарбники вдарили по центру Херсона. Зафіксовано влучання за 100 м від будівлі Херсонської ОВА. За попередніми даними, дві особи загинули внаслідок цієї атаки.

Источник: Ракурс


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