Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Фото: ОПУ

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Російські загарбники знову обстріляли Харків.

У четвер, 15 грудня, обласний центр зазнав ракетного удару. Попередньо встановлено, що ворог бив ракетами із зенітного комплексу С-300. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

За його інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському районі. Вибухами пошкоджені складські приміщення.

Станом на 15.19 постраждалих не було. Детальнішу інформацію очільник області пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, 15 грудня російські загарбники вдарили по центру Херсона. Зафіксовано влучання за 100 м від будівлі Херсонської ОВА. За попередніми даними, дві особи загинули внаслідок цієї атаки.