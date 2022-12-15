Российский олигарх Владимир Потанин попал под санкции. Фото: rbk.ru

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Нові санкції проти російської федерації запровадили Сполучені Штати Америки.

У четвер, 15 грудня, Мінфін США та Держдепартамент оголосили про введення санкцій проти фінансових компаній, пов’язаних з країною-агресором, олігарха Володимира Потаніна та членів його родини. Також під обмеження потрапили мережі його підприємств та установ, а також інших осіб, пов’язаних з російським урядом. Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг рф до списку санкцій SDN, — зазначили у відомстві.

У санкційному списку також опинилися «Росбанк», «ВТБ-Лізинг», «ВТБ-Нерухомість», «Мегаком», SG-Development, «Долговой центр».

Крім Потаніна та всіх членів його родини під санкційний удар потрапили понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом країни-агресора, у тому числі тих, хто працює на росію на тимчасово окупованих територіях України. Так, обмеження запровадили проти першого віцепрем'єра рф Андрія Белоусова, віце-прем'єрів Дмитра Чернишенка, Сергія Франка, Олега Белозьорова, Олексія Сазанова, десятків губернаторів та урядовців місцевого рівня та деяких членів їхніх сімей.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз запровадить обмеження проти 144 осіб, серед яких будуть російські знаменитості, блогери та телеведучі, відповідальні за поширення проросійської пропаганди.