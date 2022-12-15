В Минобороны Великобритании не исключают возможность передачи ВСУ ракет Storm Shadow. Фото:

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Україна може отримати від Великої Британії авіаційні крилаті ракети Storm Shadow.

У британському оборонному відомстві не виключають такої можливості. Питання передачі ЗСУ цієї зброї Лондон обговорюватиме з Києвом. Про це міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив в інтерв’ю Times Radio.

Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми будемо обговорювати це з українцями на основі їх потреб і технічних можливостей, — зазначив він.

За словами очільника британського Міноборони, можливі поставки Україні американських комплексів Patriot також стануть важливим моментом у війніз росією.

Як відомо, Storm Shadow — авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва класу повітря-земля. Її дальність польоту складає понад 250 км. Ракета призначена для ураження стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Цей боєприпас непомітний для радіоелектронної протидії й може застосовуватися в будь-яку погоду і незалежно від часу доби.

Нагадаємо, британська газета Evening Standard з посиланням на анонімних західних чиновників пише, що союзники України розглядають можливість постачання винищувачів українській армії. Повідомлялося, що країни Заходу шукають спосіб дати надати «вирішальну перевагу» на полі бою, щоб припинити війну.

Джерело: Times Radio