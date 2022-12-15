Захід шукає спосіб дати Україні «вирішальну перевагу» на полі бою, йдеться і про винищувачі - ЗМІ

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Захід хоче дати Україні вирішальну перевагу на полі бою. Британська газета Evening Standard з посиланням на анонімних західних чиновників пише, що союзники України розглядають можливість постачання винищувачів УСУ.

Джерела газети кажуть, що країни Заходу шукають спосіб дати надати «вирішальну перевагу» на полі бою, щоб припинити війну.

Можливо все, крім нападів на російські території, крім тих, які безпосередньо пов’язані з бойовими діями в Україні, — каже співрозмовник видання. Серед можливостей він називає постачання винищувачів.

Іншим напрямком стратегії безпеки є постачання зброї ППО, здатної запобігти ударам по інфраструктурі.

Країни Заходу аналізують «траєкторію конфлікту і намагаються зрозуміти, що потрібно, щоб дати Україні вирішальну перевагу, але при цьому не йти в наступ на росію».

Нова політика також може розвинутися в забезпеченні Києва обладнанням для «попередження» нових російських військових стратегій, а не просто реагування на атаки, наприклад, на ключову інфраструктуру, таку як електростанції.