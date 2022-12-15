США можуть передати ЗСУ комплекти JDAM для авіабомб

https://racurs.ua/ua/n177828-ssha-mojut-peredaty-zsu-komplekty-jdam-dlya-zbilshennya-tochnosti-bombometannya.html

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США готують передати Україні нове озброєння.

Адміністрація президента Джо Байдена планує надіслати в Україну комплекти JDAM. Про це повідомляє The Washington Post.

Такі комплекти обладнання на основі технології GPS перетворюють прості вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Тому авіабомби з таким обладнанням зможуть з високою точністю уражати позиції російських окупаційних військ.

Комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач для підвищення точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостовий блок, що має кероване оперення, яке дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. У блоці знаходиться навігаційне та інше обладнання, повідомляє «Мілітарний».

Військові США використовують цю технологію для авіабомб вагою до 907 кг, зазвичай застосовуючи їх з бомбардувальників та винищувачів.

У публікації The Washington Post наголосили, що ще невідомо, чи схвалили президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.

У американській газеті зауважили, що постачання JDAM стало б ще одним важливим кроком Сполучених Штатів, щоб допомогти Україні відбити широкомасштабне вторгнення російських окупаційних військ, забезпечивши новий спосіб високоточного ураження російських військових підрозділи та штабів управління.

США раніше вже надала Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети повітряного базування HARM, щоб посилити здатність України завдавати ударів по засобах протиповітряної оборони та РЛС росіян.

Раніше з’явилися повідомлення, що адміністрація президента США готує план відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня. План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.