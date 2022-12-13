США фіналізують передачу Україні системи ППО Patriot

США завершують підготовку планів передачі Україні системи ППО Patriot

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Адміністрація Джо Байдена завершує підготовку рішення про посилання систем протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня.

CNN повідомляє, що план Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.

Невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Цей план також має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, після чого він ляже на підпис президенту Джо Байдену.

Системи Patriot дозволять ефективно перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники, які територією України запускає російська армія.

Україна просила у західних країн та Ізраїлю системи ППО для оборони своєї території, але з причин секретності та можливого захоплення російськими військами ці звернення відхиляли. Остання розмова, коли йшлося про постачання Patriot, викликала скандал між Польщею та Німеччиною. ФРН готова була передати Польщі американську ППО, а та планувала віддати її Україні. Це виявилося неможливим.

Також Україна місяцями просила у своїх союзників «закрити небо», тобто допомагати збивати усі неукраїнські літаки та ракети. Це прохання країни НАТО також відхилили через побоювання, що такий розвиток подій ескалує ситуацію до війни росії з країнами Альянсу.

CNN наполягає, що як тільки план передачі Patriot буде погоджений, системи будуть доставлені в найкоротші терміни, а українські військовослужбовці почнуть проходити навчання для користування ними на базі армії США в Німеччині.