Сколько «пунктов несокрушимости» откроют в Украине, рассказал Шмигаль

В Украине развернут тысячи «пунктов несокрушимости», фото: «Вікна»

https://racurs.ua/n177923-skolko-punktov-nesokrushimosti-otkrout-v-ukraine-rasskazal-shmigal.html

Ракурс

В Україні планують розгорнути понад 15 тис. «пунктів незламності».

Про це під сьогодні, 17 грудня, під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Урядовий портал».

Наразі вже функціонує понад 5 тис. «пунктів незламності». Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі, — наголосив Шмигаль.

Також прем'єр заявив, що робота «пунктів незламності» у всіх куточках України буде уніфікована — вони надаватимуть однаковий набір послуг.

Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, — зазначив він.

«Пункти незламності» поділятимуться на:

стаціонарні, котрі розташовані в будівлях;

мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу.

Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади, — зазначає прес-служба уряду.

Зазначається, що «пункти незламності» функціонуватимуть в цілодобовому режимі. Кожен має бути забезпечений:

генераторами та пальним;

автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо);

засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink;

зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб;

запасами питної та технічної води;

засобами особистої гігієни, туалетами тощо;

кожен пункт має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.