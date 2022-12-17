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Ракурс
В Україні розгорнуть тисячі «пунктів незламності», фото: «Вікна»

Скільки «пунктів незламності» відкриють в Україні, розповів Шмигаль

17 гру 2022, 21:54
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В Україні планують розгорнути понад 15 тис. «пунктів незламності».





Про це під сьогодні, 17 грудня, під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Урядовий портал».

Наразі вже функціонує понад 5 тис. «пунктів незламності». Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі, — наголосив Шмигаль.

Також прем'єр заявив, що робота «пунктів незламності» у всіх куточках України буде уніфікована — вони надаватимуть однаковий набір послуг.

Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, — зазначив він.

«Пункти незламності» поділятимуться на:

  • стаціонарні, котрі розташовані в будівлях;
  • мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу.

Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади, — зазначає прес-служба уряду.

Зазначається, що «пункти незламності» функціонуватимуть в цілодобовому режимі. Кожен має бути забезпечений:

  • генераторами та пальним;
  • автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо);
  • засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink;
  • зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб;
  • запасами питної та технічної води;
  • засобами особистої гігієни, туалетами тощо;
  • кожен пункт має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.

До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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