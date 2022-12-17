Скільки «пунктів незламності» відкриють в Україні, розповів Шмигаль

Скільки «пунктів незламності» відкриють в Україні, розповів Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n177923-skilky-punktiv-nezlamnosti-vidkryut-v-ukrayini-rozpoviv-shmygal.htmlРакурс
В Україні планують розгорнути понад 15 тис. «пунктів незламності».
Про це під сьогодні, 17 грудня, під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Урядовий портал».
Наразі вже функціонує понад 5 тис. «пунктів незламності». Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі, — наголосив Шмигаль.
Також прем'єр заявив, що робота «пунктів незламності» у всіх куточках України буде уніфікована — вони надаватимуть однаковий набір послуг.
Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури, — зазначив він.
«Пункти незламності» поділятимуться на:
- стаціонарні, котрі розташовані в будівлях;
- мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу.
Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади, — зазначає прес-служба уряду.
Зазначається, що «пункти незламності» функціонуватимуть в цілодобовому режимі. Кожен має бути забезпечений:
- генераторами та пальним;
- автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо);
- засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink;
- зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб;
- запасами питної та технічної води;
- засобами особистої гігієни, туалетами тощо;
- кожен пункт має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.
До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери, — вказано в повідомленні.