Бригада князя Острожского продемонстрировала трофейные российские танки Т-90М и модернизированный Т-80У

Бригада імені князя Костянтина Острозького продемонструвала захоплені російські сучасні танки. Кадри з танками були оприлюднені на сторінці бригади у Facebook.

Серед продемонстрованих танків був російський танк Т-90М «Прорыв» та модернізований танк Т-80У.

Фото з танком Т-90М «Прорыв» були зроблені восени, але оприлюднені тільки зараз.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади розповідають, що освоюють маскувальні заходи на цьому танку.

Окупанти зазнають страшенних втрат від українських танків. Тому докладають величезних зусиль, аби знайти та вразити наші залізні кулаки. До вашої уваги — майстер-клас як грати в хованки від крутих танкістів 30 ОМБ, — розповідають у бригаді.

Захоплений танк оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомою під назвою «Накидка» — це набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.

Українські військові вже нанесли на танк Т-90М українські розпізнавальні знаки у вигляді білих хрестів.

Бійці показали й захоплений танк Т-80У російської модернізації. Відмінна риса цієї модернізації полягає у встановленому новому російському лазерному прожекторі ПЛ-1.